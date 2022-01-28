الامارات | الدنماركي هانسن يتصدر اليوم الأول من «غولف دبي ديزرت كلاسيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركي هانسن يتصدر اليوم الأول من «غولف دبي ديزرت كلاسيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الدنماركي يواكيم هانسن اليوم الأول من بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف برعاية Slync.io مع أداء استثنائي بواقع سبع ضربات تحت المعدل، في وقت حقق الإسباني سيرجيو غارسيا نتائج لافتة في الجولة الصباحية في نادي الإمارات للغولف، ليثبت مجدداً خبرته العالية على أرض ملعب المجلس، حيث سجل خمس ضربات تحت المعدل بمجموع 67 نقطة، ليحجز مكانة متقدمة إلى جانب مواطنه بابلو لارزابال والإنجليزي تومي فليتوود.

وعلق غارسيا، حامل لقب دبي ديزرت كلاسيك للغولف وبطولة الأساتذة لعام 2017: «أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً رغم الصعوبة التي واجهتها في الحفر الأخيرة بسبب الرياح».

في المقابل، تراجع المصنف ثانياً عالمياً كولين موريكاوا، رغم أداء مميز في بداية الجولة، إذ سدد ثلاث ضربات بوجي لتتراجع نتيجته إلى أربع ضربات تحت المعدل.

من جهته، عاد اللاعب الإماراتي أحمد سكيك بعد بداية متعثّرة سجل خلالها ثلاث ضربات بوجي في الحفر الثلاثة الأولى، حيث تعيّن عليه استخدام معدات جديدة لأول مرة، لكن اللاعب الشهير باستخدام يده اليسرى سرعان ما استعاد مهاراته وسجل ضربتي بيردي، ليسجل مجموع 75 نقطة.

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