الامارات | 144 دراجاً و24 فريقاً و8 منتخبات يتسابقون على لقب طواف الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 144 دراجاً و24 فريقاً و8 منتخبات يتسابقون على لقب طواف الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم طواف الشارقة الدولي السابع للدراجات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، وبمسافة إجمالية تصل إلى 438.8 كلم موزعة على خمس مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى اليوم في الممزر، لمسافة 8.8 كلم وتبدأ الساعة 2:30 ظهراً من أمام مصرف الشارقة الإسلامي وتنتهي عنده أيضاً.

ويقام صباح اليوم طواف محلي للشباب تحت 16 و17 و18 سنة للفردي والفرق، وهو الطواف المستحدث من اللجنة المنظمة لمواكبة طواف الكبار، وبمسافة إجمالية تصل إلى 238 كلم موزعة على أربع مراحل، كما سيكون هناك سباق خاص للمعاقين يسبق انطلاقة المرحلة الأولى للطواف اليوم. ويشهد الطواف الدولي مشاركة منتخبات: الإمارات والكويت وعمان والسعودية ومصر وسورية والمغرب والجزائر.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة مشاركة المنتخب بستة دارجين هم: يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، محمد المنصوري، محمد المطيوعي وخالد معيوف.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «استعد المنتخب جيداً للمشاركة في الطواف، ونسعى إلى استمرار النتائج الإيجابية التي تحققت في البطولة العربية، ولاعبونا على قدر المسؤولية».

وأضاف: «طواف الشارقة الدولي من البطولات القوية التي بدأت منذ ما يقارب 10 سنوات، ودائماً ما كان لنجوم المنتخب بصمة فيه، أتمنى التوفيق للجنة المنظمة وللمشاركين للخروج بالطواف في أبهى صورة».

في جانب آخر يشارك قائد المنتخب يوسف ميرزا، في أول مرحلتين في طواف الشارقة، ثم سيغادر للمشاركة في طواف السعودية المدرج في جدول سباقاته وإعداده للحصول على أكبر عدد من النقاط خلال مشاركاته الخارجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news