الامارات | اتحاد الكرة يُسلم الشارات الدولية للحكام لعام 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُسلم الشارات الدولية للحكام لعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، في مقره بدبي، حفل تسليم الشارات الدولية لحكام وحكمات كرة القدم والشاطئية والصالات لعام 2022، التي شملت 29 حكماً، وذلك على هامش اليوم الختامي للمعسكر الشتوي ودورة الاتحاد الدولي لحكم الفيديو.

وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام سالم علي الشامسي بالحكام الدوليين وبالجهود التي بذلوها والأداء المميز الذي قدموه، من خلال إدارتهم للمباريات الإقليمية والقارية والدولية في عام 2021، وأدى ذلك التميز إلى استمرارية استحقاقهم للشارة الدولية. وأكد أن العام الماضي شهد حضوراً لافتاً للأطقم الإماراتية، منها التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022، وحققت خلالها الصافرة الإماراتية إنجازات جديدة، أبرزها إدارة طاقم إماراتي للمباراة النهائية لأبطال آسيا 2021، ومشاركة الحكم الدولي فهد الحوسني في مونديال كرة قدم الصالات في ليتوانيا، وتكليف الفيفا للدولي عمار الجنيبي حكماً للفيديو في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق منافساتها مطلع الشهر المقبل.

قائمة الدوليين لعام 2022

ساحة

- محمد عبدالله حسن، عمار علي الجنيبي، أحمد عيسى درويش، عادل علي النقبي، يحيى علي الملا، عمر محمد أحمد آل علي، سلطان محمد صالح.

مساعدون

- محمد يوسف، حسن المهري، أحمد الراشدي، جاسم عبدالله آل علي، زايد داود كمال، مسعود حسن إسماعيل، علي النعيمي، جمعة المخيني، سبت سرور.

فيديو

- محمد عبدالله حسن، عمار الجنيبي، عمر محمد آل علي، محمد يوسف، حسن المهري، محمد خادم، صقر الزعابي.

الصالات

- فهد الحوسني، أحمد الغيص، ياسر خلفان الزعابي.

الشاطئية

- إبراهيم الرئيسي.

الحكمات

- خلود الزعابي (ساحة) أمل ناصر ( مساعد).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news