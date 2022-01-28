الامارات | العواني: أبوظبي جاهزة لتنظيم نسخة متميزة من مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن العواني: أبوظبي جاهزة لتنظيم نسخة متميزة من مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، العضو المنتدب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن «أبوظبي جاهزة لتنظيم نسخة متميزة من مونديال الأندية». جاء ذلك خلال اجتماعه مع سارة سبنسر، قنصل المملكة المتحدة، مدير العمليات القنصلية الإقليمية.

وعقد الاجتماع بمقر مجلس أبوظبي، بحضور سهيل العريفي وطلال الهاشمي، عضوي اللجنة، ويعقوب السعدي، رئيس اللجنة الإعلامية، بهدف التنسيق والتسهيل على الجمهور الإنجليزي المزمع حضوره مباريات مونديال أبوظبي، حيث يتوقع وصول أعداد كبيرة مع تشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصاً أن أبوظبي أصبحت وجهة دائمة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، باعتبارها عاصمة للرياضة العالمية.

واستمعت القنصل البريطاني إلى شرح من جانب العواني بشأن ما وصلت إليه تجهيزات واستعدادات العاصمة أبوظبي لاستضافة الحدث بشكل استثنائي، حيث آلت الأمور التنظيمية والإجرائية إلى الجاهزية الكاملة، وبما يضمن خروج البطولة بشكل يليق بالسمعة الدولية الطيبة التي تتمتع بها عاصمة الرياضة العالمية، حيث اعتادت أبوظبي نيل صك التميز.

كما اطمأنت قنصل المملكة المتحدة إلى آخر المستجدات في ما يتعلق بدخول وخروج الجماهير الإنجليزية، إضافة إلى توافر كل وسائل الراحة التي تكفل للجماهير الحاضرة العودة بتجربة خالدة ومتميزة، تكون العاصمة أبوظبي فيها الفائز الأول.

يذكر أن البطولة تقام بين 3 و12 فبراير المقبل، بمشاركة أندية الجزيرة، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، ومونتيري المكسيكي، والهلال السعودي، والأهلي المصري، وبيراي التاهيتي.

• المونديال ينطلق 3 فبراير المقبل، ويتوقع حضور جماهير إنجليزية كثيرة من مشجعي تشيلسي.

• 7 أندية تشارك في المونديال هي: الجزيرة وتشيلسي وبالميراس ومونتيري والهلال والأهلي وبيراي.

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