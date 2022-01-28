الامارات | العين يُجري تعديلاً على معسكر أبوظبي.. ويلتقي بايونيك الأرمني غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يُجري تعديلاً على معسكر أبوظبي.. ويلتقي بايونيك الأرمني غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى الجهاز الفني لفريق العين تعديلاً على برنامج المعسكر المغلق، الذي يقيمه في العاصمة أبوظبي ضمن التحضيرات لانطلاقة الدور الثاني من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي يتصدرها الفريق برصيد 30 نقطة، إذ تقرر أن يُختتم المعسكر الأحد المقبل بدلاً عن الإثنين، حتى يحصل اللاعبون على راحة قبل مواجهة خورفكان في افتتاحية الدور الثاني.

وقال مدير فريق العين، أحمد الشامسي، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين، إن «المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف أجرى تعديلاً طفيفاً في برنامج المعسكر، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن مواعيد مباريات مسابقة الدوري في الدور الثاني، وأنه عطفاً على ذلك تقرر أن يخُتتم المعسكر الأحد المقبل، ليعود الفريق إلى العين لمتابعة برنامجه الإعدادي للتحضير للمواجهة التي تنتظره في دار الزين».

ورداً على سؤال حول برنامج الفريق خلال فترة المعسكر، قال: «لقد انطلق المعسكر، أول من أمس، ومن المقرر أن تتخلل هذه الفترة حصص تدريبية صباحية ومسائية، إضافة إلى المباراة الودية التي سيخوضها الفريق غداً أمام بايونيك الأرمني».

• معسكر العين يُختتم الأحد المقبل بدلاً عن الإثنين حتى يحصل اللاعبون على راحة قبل مواجهة خورفكان.

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