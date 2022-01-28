الامارات | سهيل: «إنجاز 2017» لا يشكل ضغطاً على الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل: «إنجاز 2017» لا يشكل ضغطاً على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق الجزيرة حسين سهيل إن تحضيرات الجزيرة للمشاركة في المونديال تسير بشكل جيد، ووفق الجدول المحدد. وشدد في تصريح صحافي على أن «إنجاز 2017 حين بلغ الفريق نصف النهائي وخسر أمام ريال مدريد، لا يشكل ضغطاً على الجزيرة خلال مشاركته المرتقبة في الحدث».

وأكد أن الفريق مصمم على تقديم مستوى مشرف. وقال إنه يتمنى تألق الدوليين مع المنتخب وعودتهم دون إصابات إلى الجزيرة في الوقت المحدد، مشدداً على أن قصر الفترة بين نهاية مباراة المنتخب وإيران، ولقاء الجزيرة أمام بيراي التاهيتي لن تكون مبرراً لتقديم أداء دون التوقعات.

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