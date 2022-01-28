الامارات | لشكري حزام.. «7 دان»

شكرا لقرائتكم خبر عن لشكري حزام.. «7 دان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه الاتحاد الجورجي للكاراتيه، بتسليم عضو إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، أيوب لشكري، الحزام الأسود (7 دان) الذي يعد من الدرجات العالية في تصنيف أحزمة الكاراتيه، لجهوده على مدار السنوات الماضية في تطوير اللعبة بالنادي، ومن ضمنها نجاح لاعبي «الملك» في الهيمنة على بطولات الموسم الموسم الماضي.

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