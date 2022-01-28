الامارات | عبدالله الكربي يفتتح الانتصارات في «دولية قفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الكربي يفتتح الانتصارات في «دولية قفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس الناشئ عبدالله حمد الكربي، على صهوة «كورال بيتش»، أولى الانتصارات في منافسة بطولة القفز الدولية من فئة النجمتين التي انطلقت صباح أمس، بالتزامن مع فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وفي منافسات الخيول الصغيرة عمر ست سنوات، فاز الفارس السوري هشام غريب، بينما عاد لقب منافسات الخيول الصغيرة، (عمر سبع سنوات)، إلى الفارس أرحمة سيف العواني.

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