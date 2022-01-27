الامارات | أرقام مخيفة تقلق المصريين من قمة المغرب!

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مخيفة تقلق المصريين من قمة المغرب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتسلل القلق إلى قلوب المصريين قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب بلادهم أمام المغرب، الأحد المقبل، في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بعدما أظهرت الأرقام والإحصائيات تفوق مغربي كبير في المواجهات التي جمعت المنتخبين معاً، إذ انتصر المنتخب المغربي في 13 مواجهة من أصل 26 مباراة جمعت الفريقين، في حين فازت مصر في ثلاثة لقاءات فقط، وحدث التعادل بينهما في 11 مواجهة.

وسجل المغاربة 30 هدفا في شباك الفراعنة خلال تلك المواجهات، في وقت سجل فيه المصريون 14 هدفا فقط.

وعلى صعيد البطولات الأفريقية، فتواجه المنتخبان في سبع مناسبات، انتصر نجوم الاطلسي في ثلاث منها وفازت مصر في اثنين وحدث التعادل في مناسبتين.

وتأهل الفراعنة للدور ربع النهائي على حساب منتخب كوت ديفوار بضربات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

فيما تأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي بعد الفوز 2-1.

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