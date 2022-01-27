الامارات | كوريا الجنوبية تضع قدماً في كأس العالم.. المواجهات المباشرة مع لبنان "صادمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تضع قدماً في كأس العالم.. المواجهات المباشرة مع لبنان "صادمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع منتخب كوريا الجنوبية قدماً في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعدما اقتنص فوزاً صعباً من مضيفه اللبناني 1-صفر أمس، على ملعب صيدا البلدي (جنوب) في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

وسجل غوي-سونغ تشو هدف اللقاء الوحيد (45+1) الذي أقيم بحضور جماهيري.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده الى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد لبنان عند خمس نقاط في المركز الرابع.

وهذا الفوز الـ12 للمنتخب الكوري الجنوبي في تاريخ لقاءاته مع نظيره اللبناني مقابل فوز وحيد لمنتخب "رجال الأرز" وثلاثة تعادلات.

عانى المدرب التشيكي لمنتخب لبنان إيفان هاشيك من غيابات مؤثرة بعدما ثبتت مسحة صانع الألعاب محمد حيدر إصابته بفيروس كورونا، لينضم الى مجموعة الغائبين وهم الجناح ربيع عطايا الموقوف، صانع الألعاب باسل جرادي الذي خضع لعملية جراحية، والمهاجمين عمر شعبان "بوغيل" (سوتون يونايتد الانكليزي) وهادي غندور (تشلمسفورد الانكليزي).

وخاض هاشيك اللقاء معتمداً على تشكيلة متوازنة يقودها دفاعياً جوان الأومري الى جانب روبير ملكي وماهر صبرا وقاسم الزين، بينما شغل القائد العائد حسن معتوق الجبهة الهجومية مع الثنائي حسن سعد "سوني" ومحمد قدوح، أما خط الوسط فقاده جورج ملكي مع محمد علي الدهيني ووليد شور.

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