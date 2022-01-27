سموحة يضرب الأهلي بثلاثية.. ويطيح به من كأس الرابطة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فريق سموحة فوزا مستحقا على الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

ونجح الفريق السكندري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق محمد عبد العاطي.

وسجل سموحة هدفين مُتتاليين عن طريق عبد الكبير الوادي الذي أستغل الدفاعات المفتوحة في الأهلي وسجل هدفين في الدقيقتين 48 و51.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي ، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد ، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسيوني وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ، بيرسي تاو.

وبذلك ودّع الأهلي البطولة المستحدثة برصيد 3 نقاط، في المركز الأخير، فيما احتل سموحة قمة المجموعة الثانية بـ7 نقاط.

رابط الأهداف: https://btolat.myvidnow.net/embed/3lNuqjXl9ainH