"اتمنى التحسن خلال 9 أيام".. أول رد من موسيماني على خسارة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه يرفض أن يختلق الأعذار عقب الخسارة أمام سموحة في كأس رابطة المحترفين.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة 3-0 أمام سموحة: "هناك عناصر عائدة من الإصابة بفيروس كورونا، وأحمد عبد القادر فقد من وزنه 5 كيلو جرام، بخلاف الغيابات المتواجدة في كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "هناك حمل كبير من المشاركة في كأس العالم، أيضا لكن أمامنا 9 أيام من أجل المشاركة في كأس العالم، وأتمنى أن يتعافى الفريق خلال هذه الفترة".

ويستعد الأهلي من أجل مواجهة مونتيري المكسيكي في دور ربع النهائي مع كأس العالم للأندية والتي ستقام 5 فبراير المقبل.

وأضاف: "لم نخض المباراة على أنها ودية، ونحن لا نختلق أعذار، لكننا نحاول أن نستعد من أجل كأس العالم أيضا".