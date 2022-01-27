رسميا.. المقاولون العرب يضم "زيزو" الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح المقاولون العرب في ضم محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط نادي الزمالك تلبية لرغبة محمد عودة المدير الفني للفريق.

عبد العزيز انتقل إلى المقاولون في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، ليوقع عقدا جديدا لموسم ونصف مع ذئاب الجبل الأخضر.

وخضع "زيزو" لكشف طبي في المقاولون وتخطاه بنجاح، بعد أن كانت تحوم شكوك حول حالته البدنية والصحية بسبب غيابه لفترات طويلة عن المشاركة مع الزمالك.

وينخرط "زيزو" في تدريبات المقاولون العرب بداية من الجمعة بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية وقيده في قائمة الفريق.