تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة بعد الجولة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسدل الستار اليوم الخميس على منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

ويشهد الموسم الحالي الظهور الأول لبطولة كأس رابطة المحترفين، التي تقام لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وتقام البطولة في غياب اللاعبين الدوليين، أثناء مشاركة المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2021.

سموحة حقق فوزا كبيرا على الأهلي (3-0) في ختام منافسات الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد "المارد الأحمر" عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الرابعة من كأس الرابطة:

سموحة - 7 نقاط

الإسماعيلي - 6 نقاط

الجونة - 5 نقاط

المقاولون العرب - 5 نقاط

البنك الأهلي - 3 نقاط

الأهلي - 3 نقاط