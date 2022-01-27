المنتخب يغادر إلى ياوندي استعدادا للمغرب.. وإصابة حمدي "إجهاد" في الضامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

غادرت بعثة المنتخب الوطني مدينة دوالا الكاميرونية، متجهة إلى العاصمة ياوندي، استعدادا لخوض مباراة المغرب في تمام الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت الكاميرون (الخامسة بتوقيت الكاميرون) على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتأهل المنتخب المصري بعد تخطيه عقب كوت ديفوار بضربات الترجيح في دور الـ16 مساء الأربعاء.

وكانت اللجنة المنظمة، أحدثت تبكيرًا في موعد المباراة أمام المغرب، بعد تغيير ملعب المباراة، لتقام الساعة الخامسة مساء الأحد، بدلا من السادسة.

ونقلت اللجنة المنظمة ملعب المباراة بعد إغلاق ملعب أوليمبي، إثر حادث سقوط الجماهير بسبب التدافع.

وأثبت الأشعة إصابة محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية تستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا، فيما أظهرت الآشعة أن إصابة حمدي فتحي إجهاد في العضلة الضامة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبًا بدنيًا واستشفائيا قبل ظهر اليوم، قبل السفر لياوندي.

وفضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، إقامة المران في مقر إقامة الفريق بدوالا، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة ، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.