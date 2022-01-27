إيران تفوز على العراق وتخطف تذكرة العبور الأولى من آسيا للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حجز المنتخب الإيراني بطاقة صعوده إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه على ضيفه العراقي 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

وسجل مهدي طارمي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإيراني في الدقيقة 48.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 19 نقطة، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند أربع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وتضم المجموعة أيضا منتخبات الإمارات ولبنان وسوريا.

وهذه هى المرة السادسة التي يتأهل فيها المنتخب الإيراني لنهائيات كأس العالم ، بعدما سبق له المشاركة في نهائيات 1978 و1998 و2006 و2014 و2018 .