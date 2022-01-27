الاتحاد العماني يكشف لمصراوي سبب طلبهم إعادة مسحات كورونا قبل مواجهة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فسّر نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، محسن المسروري سبب طلبهم من الاتحاد الآسيوي إعادة المسحات التي خضع لها منتخب بلاده قبل مواجهة نظيره السعودي.

ويلتقي المنتخب العماني، عند السابعة من مساء اليوم الخميس نظيره السعودي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن طلبهم بإعادة المسحات ليس تشكيكًا في الفحوصات أو من قام بها ولكن بسبب تقلبات فيروس، قائلاً:"نرى رفض الطلب بأنه قد يكون التزامًا باللوائح ولكن كان يجب أن يأخذوا بالاعتبار بأن هذا المرض متقلب تجد فحص سلبي وفحص يوم ثاني تجده إيجابيًا وأحيانا العكس وكان الأفضل للتأكد السماح بإعادة الفحوصات ومن يتكرر نتيجته يبعد".

ويدخل المنتخب العماني المباراة وفي صفوفه 3 إصابات بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وأتم نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، تصريحاته بقوله:" المباراة كانت صعبة والآن ازدادت صعوبة ولكن قادرون على تجاوز التحديات والخير يولد من رحم المعاناة".

ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الأخضر المجموعة برصيد 16 نقطة.