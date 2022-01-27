تشكيل سموحة للأهلي.. سامي يدفع بالقوة الضاربة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الأهلي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ودفع المدرب الشاب بنجومه الأساسيين في تشكيل الفريق يقودهم المحترف سيلا وثنائي دجلة السابق محمد عبد العاطي وعبد الكبير الوادي.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمي: الهاني سيلمان.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، خالد عبد الفتاح، محمد شكري.

الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، صديق أوجولا.

الهجوم: إليا سيلا.

البدلاء: عمر صلاح، أحمد عيد، مصطفى الخواجة، أبو بكر ليادي، محمد نادي، محمد سعيد، جيروم فيليب، مهاب عادل، ألكساندر ياكوبسن

ويسعى سموحة إلى تحقيق الانتصار الثاني في بطولة كأس الرابطة وتصدر المجموعة للصعود للدور نصف النهائي

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: الإسماعيلي (5 نقاط) - المقاولون العرب (4 نقاط) - سموحة (4 نقاط) - الجونة (4 نقاط) - الأهلي (3 نقاط) - البنك الأهلي (نقطتين).