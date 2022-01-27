الأهلي يودع كأس الرابطة بعد السقوط بثلاثية أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره سموحة، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وتقدم سموحة بعد مرور 26 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد عبدالعاطي قبل أن يضيف لاعبه عبدالكريم الوادي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و 53.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر.

المهاجم: بيرسي تاو.

وجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – محمد فخري – محمد خليفة نصير – محمد أشرف – زياد طارق – محمد مغربي – وليد سليمان.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وتوقف اللعب في الدقيقة 10 لاعتراض لاعب سموحة على حكم المباراة إبراهيم نور الدين بعد حصوله على بطاقة صفراء قبل أن يُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 14 لتغيير حارس سموحة الهاني سليمان القفاز الخاص به قبل أن يُستأنف اللقاء.

وافتتح سموحة التسجيل في الدقيقة 26 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه محمد عبدالعاطي الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليُسددها في المرمى.

وكاد ياسر إبراهيم يُخطأ في إبعاد عرضية من فريق سموحة لترتطم الكرة في العارضة بالدقيقة 28.

وأشهر إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء ضد لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر بعد كرة مشتركة مع لاعب سموحة في الدقيقة 37.

وعزز نادي سموحة تقدمه بهدف ثاني سجله لاعبه عبدالكبير الوادي في الدقيقة 48 بعدما وصلته كرة عرضية من زميله صديق أوجولا.

وعاد اللاعب ذاته في الدقيقة 53 وسجل الهدف الثالث لسموحة بعد كرة بينية مع زميله صديق أوجولا سدد بعدها الكرة على يسار علي لطفي.

وسدد لاعب الأهلي، بيرسي تاو في الدقيقة 55 كرة تجاه مرمى سموحة ولكنها وصلت سهلة ليد الهاني سليمان.

ودفع المدير الفني للأهلي، موسيماني في الدقيقة 56، باللاعب وليد سليمان بدلاً من ميكيسوني.

وتوقف اللعب في الدقيقة 57 لتلقي لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر العلاج بعد تعرضه للإصابة ثم أُستأنف اللقاء.

ودفع موسيماني في الدقيقة 68 بثلاث تبديلات بالدفع باللاعب أحمد أشرف بدلاً من بيرسي تاو وبالاعب أحمد سيد عبدالنبي بدلاً من محمد مجدي "قفشة" وباللاعب زياد أحمد بدلاً من حسين الشحات.

وأجرى موسيماني تبديلاً جديدًا في الدقيقة 74 بالدفع باللاعب محمد أشرف بكري بدلاً من أحمد حمدي عبدالقادر.