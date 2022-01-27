لطفي حارسا وتاو يقود هجوم الأهلي أمام سموحة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة سموحة في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأجرى موسيماني عدة تغييرات على تشكيل الفريق، حيث اعتمد على العناصر الأساسية المتاحة وليس على عناصر الشباب بعكس ما حدث خلال الثلاث جولات الماضية.

وجاء هذا القرار تمهيدا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يلتقي مع مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل.

تشكيل الأهلي أمام سموحة:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو.

البدلاء: مصطفى شوبير – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – محمد فخري – محمد خليفة نصير – محمد أشرف – زياد طارق – محمد مغربي – وليد سليمان

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصار الأول في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيًا ضد الجونة، والتعادل أيضًا ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب بنتيجة (1-1).

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: الإسماعيلي (5 نقاط) - المقاولون العرب (4 نقاط) - سموحة (4 نقاط) - الجونة (4 نقاط) - الأهلي (3 نقاط) - البنك الأهلي (نقطتين).