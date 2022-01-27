الامارات | الجمهور السوري "رجالاً ونساءً" يزحف خلف منتخب بلاده في دبي (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور السوري "رجالاً ونساءً" يزحف خلف منتخب بلاده في دبي (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زحف الجمهور السوري بأعداد كبيرة لدعم منتخب بلاده في مباراته أمام منتخب الإمارات التي أقيمت في دبي اليوم "الخميس" ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتنوع الجمهور من فئات متعددة "رجالاً ونساءً" واطفال وعائلات، وشجعوا منتخب بلادهم رغم أن آمال الفريق تكاد تكون معدومة في التأهل كونه يتذيل المجموعة برصيد نقطتين قبل بداية المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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