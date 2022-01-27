رسميا.. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي وحمدي فتحي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن اتحاد الكرة المصري أن الآشعة التي خضع لها ثنائي الفراعنة محمد الشناوي وحمدي فتحي، أظهرت إصابة الحارس بشد في العضلة الخلفية يستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا، فيما يعاني حمدي فتحي من إجهاد في العضلة الضامة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية، أن الشناوى وحمدي فتحى مهددان بالغياب لمدة 10 أيام عن المشاركة مع منتخب مصر، بعد الإصابة التى تعرض لها الثنائى خلال مباراة الفراعنة ضد كوت ديفوار مساء الأربعاء، مما يعني غيابهما عن مباراة المغرب الأحد المقبل في ربع النهائي.

من ناحية أخرى، تغادر بعثة المنتخب الوطني بعد ظهر اليوم مدينة دوالا الكاميرونية بعد أن أدت بها أمس مباراة دور ال16 في بطولة الأمم الأفريقية متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المغرب في الرابعة من عصر الأحد المقبل (الخامسة في القاهرة) على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الثمانية.

وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بتبكير موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار اقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد في اليوم نفسه بعد غلق ستاد أولمبيك الذي شهد حادثة التدافع الجماهيري.

وأدى المنتخب الوطني تدريبًا بدنيًا واستشفائيا قبل ظهر اليوم فضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اقامته في مقر اقامة الفريق بدوالا ، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة ، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.