ضربة قاضية لمونتيري المكسيكي قبل أيام من مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أصيب المهاجم الكولومبي، دوفان فيرجارا، لاعب مونتيري المكسيكي، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية والبطولة بالكامل.

وأصيب اللاعب الكولومبي في مباراة مونتيري الأخيرة أمام كروز أزول يوم السبت الماضي 22 يناير، ليبتعد عن كرة القدم لفترة ما بين ستة وثمانية أشهر.

ويعتبر فيرجارا، واحد من أهم أعمدة المدرب خافيير أجيري في مونتيري، منذ انضمامه في صيف 2021 الماضي، حيث سجل ستة أهداف وصنع هدفا في 24 مباراة.

وسيواجه الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي، يوم 5 فبراير المقبل، في أولى مبارياتهما في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الإمارات.