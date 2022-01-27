الأشعة تؤكد إصابة الشناوي بشد في الخلفية.. وإجهاد الضامة لحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية تستوجب برنامج علاج متكامل، بينما تبين إصابة حمدي فتحي بإجهاد في العضلة الضامة.

وكان الشناوي قد غادر مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار متأثرا بإصابته بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، ونفس الحال بالنسبة لحمدي فتحي الذي عانى من العضلة الضامة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4)، وضرب موعدا مع منتخب المغرب في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل.

من ناحية أخرى، تغادر بعثة المنتخب الوطني بعد ظهر اليوم الخميس، مدينة دوالا الكاميرونية متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المغرب على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الثمانية.

وأدى المنتخب الوطني تدريبًا بدنيًا واستشفائيا قبل ظهر اليوم، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.