20 لاعبا في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا في تمام الخامسة مساء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما يتقاسم غزل المحلة وإنبي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط.