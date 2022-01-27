خطوة جديدة للأهلي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

وافق مجلس إدارة الاهلي علي التصور الذي تقدم به طارق قنديل عضو المجلس ورئيس لجنة العضوية بتواجد وفد من إدارة التسويق في رحلة المشاركة ببطولة كأس العالم للاندية .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن مجلس الإدارة أعتمد التشكيل الرسمي للبعثة التي ستغادر منتصف الأسبوع المقبل إلي دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للاندية التي ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

وأضاف ان التشكيل الرسمي للبعثة يضم محمود الخطيب رئيساً والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقاً عاماً ومعه حسام غالي عضو المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي.

وأوضح أن البعثة الرسمية تضم أيضاً طارق قنديل عضو المجلس ورئيس لجنة العضوية الذي يقود وفد لتسويق عضويات النادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعه محمد رمضان نائب مدير إدارة الإشتراكات و ماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق .

وشدد ان هناك إتصالات مكثفة تم إجرائها خلال الساعات القليلة الماضية بهدف تحديد اجندة مواعيد خلال تواجد وفد إدارة التسويق والذي يشرف علي هذا الملف طارق قنديل ، وقال أن من ضمن الزيارات النادي المصري بالإمارات وفروع إكاديميات النادي هناك وعدد من الروابط الخاصة بالجاليات المصرية والمشجعين بهدف فتح أطر جديدة لتسويق عضويات النادي .