بعد تأهله إلى ربع النهائي.. مكافأة "تتخطى المليون دولار" تنتظر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ضمن منتخب مصر الأول الحصول على مكافأة مالية كبيرة بعد حسم بطاقة تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

منتخب مصر تأهل إلى ربع النهائي بعد التأهل من دور المجموعات وصيفا للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا، ثم تخطى عقبة كوت ديفوار في دور الـ16 حيث حسمت ركلات الترجيح مقعد الفراعنة بنتيجة 5-4، بعدما انتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كم سيحصل منتخب مصر بعد تأهله إلى ربع النهائي؟

قبل انطلاق البطولة، كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلنت عن ارتفاع كبير في جوائز بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل إلى منافسات ربع النهائي لبطولة كان 2021 كل من: منتخب مصر والمغرب ، الكاميرون وجامبيا، بوركينا فاسو وتونس، السنغال وغينيا الاستوائية.

وبناء على قرار اللجنة التنفيذية بالكاف فقد تقرر الآتي:

-الفائز: 5 ملايين دولار أمريكي (بزيادة قدرها 500000 دولار أمريكي)

-الوصيف: 2.75 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 250000 دولار أمريكي).

-المتأهلون إلى الدور نصف النهائي: 2.2 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 200000 دولار أمريكي).

-المتأهلون إلى ربع النهائي: 1.175 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 175 ألف دولار أمريكي)

ومن المقرر أن يلتقي مع منتخب مصر مع نظيره المغربي يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.