مجموعة الأهلي.. المقاولون 0-0 الإسماعيلي.. الجونة 1-1 البنك الأهلي.. مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعادل الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

وعلى ستاد القاهرة تعادل البنك الأهلي مع نظيره الجونة 1-1، ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

سجل هدف البنك الأهلي محمد حامد في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، وعادل النتيجة للجونة خالد قمر في الدقيقة 83.

ووصل الإسماعيلي للنقطة السادسة على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية،فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب والجونة إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني، بينما وصل البنك الأهلي للنقطة الثالثة في المركز الأخير.

وتضم المجموعة الثانية كل من: الأهلي، الإسماعيلي، المقاولون، الجونة، البنك الأهلي، سموحة.

المقاولون × الإسماعيلي

تشكيل المقاولون:

حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير، محمود عزت، كريم مصطفى، حسن الشامي، أحمد داودا، محمد مجلي، لويس إدوار، أمادو نياص، عماد فتحي.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد دسوقي

الوسط: محمود دونجا، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: وجيه عبد الحكيم، كارميلو

الجونة × البنك الأهلي

تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: أحمد حسام، محمد نجيب، محمود الجزار

الوطس: نور السيد، ألان كيامبادي، سيف العجوز، إسلام محارب

الهجوم: محمود الشبراوي، علي محمود زعزع، عمرو بركات

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمد دبش - أمير مدحت - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو

خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد- محمد حامد - موسي دياوارا - محمد بسيوني

الهجوم: أسامة فيصل