الامارات | سهيل: الجزيرة ليس لديه مبرر للظهور بشكل سلبي أمام بيراي في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل: الجزيرة ليس لديه مبرر للظهور بشكل سلبي أمام بيراي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة حسين سهيل أن الاستعدادات للمباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية تسير بشكل جيد ووفق الجدول المحدد، وأن جميع عناصر الفريق يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بصفتهم ممثلين للدولة في هذه البطولة، التي ستكون محط أنظار العالم، وسيحرصون على تقديم مستوى مشرف يعبر بشكل إيجابي عن القيمة الفنية العالية للكرة الإماراتية، مبيناً أن "فخر أبوظبي" لا يعاني من الضغط عقب الإنجاز الذي حققه في نسخة 2017 بتأهل الفريق إلى نصف النهائي، وأنه "لا مبرر للفريق للظهور بشكل سلبي أمام بيراي التاهيتي في اللقاء الافتتاحي".

وقال حسين سهيل في تصريحات صحافية "الفريق انتظم في تدريبات يومية مكثفة بعد نهاية المباراة الماضية في كأس رئيس الدولة، وخضنا مباراة ودية مغلقة للحفاظ على حساسية اللعب التنافسي للفريق وقد قدمت هذه المباراة إيجابيات عديدة للجهاز الفني، وقدمت مؤشرات جيدة للجاهزية البدنية للاعبين المتاحين حاليا، ونتمنى أن يوفق لاعبونا الدوليون في تقديم أداء قوي مع منتخبنا في تصفيات كأس العالم وأن يعودوا للفريق دون إصابات أو مشاكل بدنية حتى نخوض مباريات المونديال العالمي بصفوف مكتملة".

وشدد على أن الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة بين مباراة المنتخب ضد إيران ومباراة الجزيرة ضد بيراي التاهيتي لن تكون سببا لتقديم أداء سلبي في افتتاح كأس العالم، وقال: "نفقد ستة لاعبين أساسيين يتواجدون حاليا في معسكر المنتخب الوطني وسيخوضون بعد أيام قليلة مباراة حاسمة ضد إيران في تصفيات كأس العالم ثم سيكون عليهم العودة للوطن ليمثلوا الدولة مرة أخرى لكن بقميص الجزيرة في كأس العالم. نعرف أن هذا الوضع سيكون معقدا جدا على المستوى البدني للاعبين الدوليين لكن حماسهم ورغبتهم الكبيرة في تمثيل الوطن بشكل مشرف ستساعدهم على تجاوز هذه الصعوبات، كما أن بقية اللاعبين في قائمة الفريق مستعدين على الدوام لتعويض أي غياب محتمل، وهم محل ثقة كاملة من الجهازين الفني والإداري وقد أثبتوا في الفترة السابقة أنهم قادرون بالفعل على تحمل المسئولية ".

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