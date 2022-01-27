الامارات | محمد بن راشد وحمدان بن محمد يلتقيان مع كريستيانو رونالدو في دبي (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد وحمدان بن محمد يلتقيان مع كريستيانو رونالدو في دبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في دبي، مع النجم العالمي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد حالياً وريال مدريد ويوفينتوس سابقاً.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صوراً عبر خاصية الـ«استوري» في حساب سموه على «انستغرام»، تتناول لقطات من اللقاء مع رونالدو الذي يزور دبي حالياً بهدف الاستجمام في الطقس الدافئ على الشواطئ، فضلاً عن التحاقه بمعسكر تدريبي ضمن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يزور رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، معرض «إكسبو 2020 دبي» غداً (الجمعة) للمشاركة في جلسة حوارية تعقد بساحة الوصل في إطار فعاليات أسبوع الصحة واللياقة المقامة حالياً بالمعرض.

وتواجد رونالدو في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي المخصص للتدرييات واللياقة البدنية.

يذكر أن رونالدو شارك في المباراة الأخيرة التي خاضها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وفاز بها على وست هام بهدف دون رد، سجله راشفورد، وكان هذا الظهور الأول له بعد غياب مباراتين نتيجة إصابة عضلية.

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