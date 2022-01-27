موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في كأس الرابطة.. والقناة الناقلة.. وعودة الكبار للتشكيل الأساسي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف سموحة، نظيره الأهلي، في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر الجولة الثانية بالبطولة، ثم تعادل 1-1 مع المقاولون.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد

خط الوسط: أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

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تذا المباراة حصرية على شبكة أون تايم سيورتس