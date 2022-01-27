موعد مباراة مصر والمغرب في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره المغربي، في الخامسة مساء الأحد المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية، في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان المنتخب الوطني أطاح بكوت ديفوار من دور الـ16 بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتأهل لربع النهائي ليواجه المغرب.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية عقب فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبوجبل

الدفاع: عمر كمال، حجازي، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، زيزو (مهند لاشين)

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء.