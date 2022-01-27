كيروش يوجه رسالة للاعبى المنتخب عقب الفوز على كوت ديفوار

الشارقة - اميمة ياسر - وجه كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، رسالة جديدة للاعبين عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح والتأهل لدور ربع نهائى بطولة أمم افريقيا لمواجهة المغرب.

وقال كيروش فى رسالته:" قدمتم أداء مذهل أمام فريق كبير، ولا يوجد ما أكون فخور به أكثر مما حققتموه، والأن أمامنا مباراة أخرى وتحدى جديد من أجل أن نكون أفضل وأفضل".

ويفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش بين الثنائي أيمن أشرف ومهند لاشين للمشاركمة أساسيا في مباراة الفراعنة ضد المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، لتعويض غياب حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر خلال مباراة كوت ديفوار أمس الأربعاء.

واشتكى حمدي فتحي من الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل نهاية الوقت الأصلي لمباراة كوت ديفوار، ليتم استبداله ويشارك أحمد سيد زيزو بدلا منه، وهي المباراة التي فاز فيها الفراعنة بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح وتأهلوا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا.