الامارات | "تنس دبي" تستقبل ديوكوفيتش وعائلته.. المصنف الأول يشارك في النسخة 30

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنس دبي" تستقبل ديوكوفيتش وعائلته.. المصنف الأول يشارك في النسخة 30 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، صلاح تهلك، بأن المصنف الأول عالمياً وحامل لقب بطولة دبي للتنس خمس مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش، سيحضر إلى دبي برفقة عائلته، للمشاركة في النسخة الـ30 من البطولة التي تنطلق الشهر المقبل على ملاعب "سوق الحرة دبي" في منطقة القرهود.

وقال تهلك لـ "الإمارات اليوم": "إن بطولة (سوق دبي الحرة) لتنس الرجال، ترحب بالمصنف الأول عالمياً ديوكوفيتش، وعائلته"، مشيراً إلى أن "وجود ديوكوفيتش لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المطبقة بالدولة التي تسمح بدخول غير المطعمين، شريطة إظهار القادمين مسحة سلبية، كما أن ديوكوفيتش سيكون مطالباً شأنه شأن جميع المشاركين في (تنس دبي) الالتزام بالبروتوكول الصحي، الذي يتضمن في جزء منه إجراء مسحات خاصة بالكشف عن فيروس كورونا كل 48 ساعة".

وأوضح تهلك أن: "الموافقة على مشاركة ديوكوفيتش وتواجد أفراد عائلته تمت بالفعل من قبل مجلس دبي الرياضي".

وأضاف: "ينافس ديوكوفيتش على لقب النسخة 30، بجانب مجموعة من الشباب والمخضرمين، مؤلفة من ثمانية من أفضل عشرين لاعباً في العالم، بمن فيها حامل لقب "تنس بي" للعام الماضي أصلان كارتسيف، واندري روبلف الذي بلغ نصف نهائي البطولة سابقاً، ودينيس شابوفالوف، والبطل السابق الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت".

وستكون مشاركة ديوكوفيتش في بطولة دبي، الاولى له منذ ترحيله من استراليا قبل بدء منافسات بطولة استراليا المفتوحة، بسبب القضية المتعلقة بموقفه من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والاعفاء الطبي الذي قدمه.

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