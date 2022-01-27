مصر.. اتحاد الكرة يحسم أمر استمرار كيروش مع المنتخب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب "الفراعنة" حتى مباراتي السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في مارس المقبل.



وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كيروش كان يريد أن يفاجئ الجميع بتشكيل جديد في أول مباراة أمام نيجيريا، ولكن بعد ذلك أعاد كل لاعب لمركزه والأداء تحسن".

وتابع: "منتخب مصر أظهر شخصيته واستعاد روحه، ونحن داعمين للجهاز الفني واللاعبين حتى آخر نقطة يصلون إليها".

وختم: "كيروش مستمر حتى مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم".

واقتنص منتخب مصر بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية بعد فوزه على كوت ديفوار في مواجهة دور الـ16 بركلات الترجيح.

وسيواجه "الفراعنة" في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، المنتخب المغربي، الأحد المقبل.