تفاصيل خناقة بين موسيماني وعمار حمدي.. واللاعب: مش قاعد في النادي ولازم أمشى

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن وقوع مشادة كلامية بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، واللاعب عمار حمدي خلال الأيام الماضية.

شرارة الأزمة بين موسيماني وعمار حمدي

وأوضح المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن بداية المشادة، جاءت؛ حينما وجد عمار حمدي لاعب الفريق، نفسه، في الفريق الاحتياطي الذي يخوض التقسيمة، وهو ما أغضب اللاعب بشدة خاصة في ظل غياب لاعبي الوسط عن الفريق، نظرا لتواجد الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي، والمالي أليو ديانج في كأس الأمم الإفريقية. حسبما صرح لموقع "القاهرة 24".

تدخل عبد الحفيظ

وتابع المصدر: عمار حمدي تحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأبلغه بغضبه من طريقة تعامل موسيماني، وأن ما يحدث معه، سبق أن فعله المدير الفني مع محمود كهربا، قبل رحيله إلى الدوري التركي.

وواصل المصدر: عبد الحفيظ حاول تهدئة اللاعب، وطلب منه استكمال المران بصورة طبيعية، وعدم افتعال أي مشكلات، وهو ما التزم به اللاعب، لكنه فوجيء بتكرار الأمر في اليوم التالي، في أثناء مشاهدة وكيل أعماله للتدريبات.

عمار حمدي يطلب الرحيل عن الأهلي

وأشار المصدر إلى أن: عمار عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، في وجود وكيل أعماله، طلب منه خلالها، السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أن موسيماني لن يعتمد عليه في المباريات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق سموحة، اليوم الخميس، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة.