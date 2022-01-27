مجموعة الأهلي.. المقاولون والإسماعيلي.. الجونة والبنك الأهلي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية مباشرة لمباراتي، المقاولون أمام الإسماعيلي، والجونة أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

وتضم المجموعة الثانية كل من: الأهلي، الإسماعيلي، المقاولون، الجونة، البنك الأهلي، سموحة.

ويتصدر الإسماعيلي قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما يتساوى كل من سموحة والجونة والمقاولون برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ويتذيل البنك الأهلي جدول الترتيب بنقطتين.

المقاولون × الإسماعيلي

تشكيل المقاولون:

حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير، محمود عزت، كريم مصطفى، حسن الشامي، أحمد داودا، محمد مجلي، لويس إدوار، أمادو نياص، عماد فتحي.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد دسوقي

الوسط: محمود دونجا، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: وجيه عبد الحكيم، كارميلو

الجونة × البنك الأهلي

تشكيل الجونة:

قاسم طارق، محمود الجزار، محمود الشبراوي، نور السيد، عمرو بركات، ألان كيامبادي، إسلام محارب، محمد نجيب، أحمد حسام، سيف الدين حسن، علي محمود.

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمد دبش - أمير مدحت - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو

خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد- محمد حامد - موسي دياوارا - محمد بسيوني

الهجوم: أسامة فيصل