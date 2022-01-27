مجموعة الأهلي.. المقاولون والإسماعيلي.. الجونة والبنك الأهلي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية مباشرة لمباراتي، المقاولون أمام الإسماعيلي، والجونة أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة.
وتضم المجموعة الثانية كل من: الأهلي، الإسماعيلي، المقاولون، الجونة، البنك الأهلي، سموحة.
ويتصدر الإسماعيلي قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما يتساوى كل من سموحة والجونة والمقاولون برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ويتذيل البنك الأهلي جدول الترتيب بنقطتين.
المقاولون × الإسماعيلي
تشكيل المقاولون:
حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير، محمود عزت، كريم مصطفى، حسن الشامي، أحمد داودا، محمد مجلي، لويس إدوار، أمادو نياص، عماد فتحي.
تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: عمر رضوان
الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد دسوقي
الوسط: محمود دونجا، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي
الهجوم: وجيه عبد الحكيم، كارميلو
الجونة × البنك الأهلي
تشكيل الجونة:
قاسم طارق، محمود الجزار، محمود الشبراوي، نور السيد، عمرو بركات، ألان كيامبادي، إسلام محارب، محمد نجيب، أحمد حسام، سيف الدين حسن، علي محمود.
تشكيل البنك الأهلي:
حراسة المرمى: أحمد صبحي
خط الدفاع: محمد دبش - أمير مدحت - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو
خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد- محمد حامد - موسي دياوارا - محمد بسيوني
الهجوم: أسامة فيصل