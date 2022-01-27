"فخور بما قدمتوه".. كيروش يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه كارلوس كيروس المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للاعبيه عقب الفوز المستحق على كوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وحسم منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال كيروش في رسالته للاعبين: "قدمتم أداء مذهل تكلل بفوز مستحق، فخور بما حققتموه".

وتابع: "أمامنا مباراة أخرى وتحد جديد لنا من أجل أن نكون أفضل وأفضل".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع المغرب في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة مساء.