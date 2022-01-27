"لم تعد مثل السابق".. ماذا قال نجم المغرب السابق عن موقعة منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

تحدث نجم المغرب السابق صلاح الدين بصير، عن مباراة منتخب مصر المقبلة ضد "أسود الأطلس" في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان المنتخب المصري تأهل إلى دور الثمانية عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4)، حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

وقال بصير في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الخميس، إن مباراة مصر والمغرب ستكون قوية نظرًا للمواجهات السابقة بين الطرفين وتاريخ كل منتخب.

وأضاف نجم المغرب السابق :" ديربي شمال أفريقيا دائمًا ما يكون قويًا ويحظى باهتمام إعلامي وجماهيري وعلى مستوى اللاعبين أيضًا".

وتابع :" المباراة ستمثل ضغطًا كبيرًا بكل تأكيد، كلا الفريقين وصل لربع النهائي وعلى بعد خطوتين من النهائي".

وعبّر بصير خلال تصريحاته، عن أمنيته أن يكون الفريقين كاملين العدد بدون إصابات سواء عضلية أو فيروسية.

وتحدث بصير عن المنتخب المصري، قائلاً :"الفريق المصري لم يُعد مثل السابق، الآن من الممكن أن نجد ثلاثة أو أربعة لاعبين بالكتير هم المعروفين أو يحققوا الفارق مثل محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه، وأيضًا زيزو لاعب ديناميكي حركي جيد جدًا".

وأنهى :"منتخب مصر في السابق كان قويًا بداية من الحارس وحتى المهاجم، حتى دكة البدلاء كانت قوية للغاية، الآن منتخب مصر يكثر عليه الشباب وبالتاكيد سوف يكون لهم شأن في المستقبل".

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر ضد المغرب، ستقام يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.