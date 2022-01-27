بالأرقام.. كيف قدم منتخب مصر أفضل مبارياته في عهد كيروش أمام كوت ديفوار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل 0-0.

وقدم منتخب مصر أداء رائع أشاد به الجميع، بعد تخطي عقبة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم.

ويرصد الخليج 365 أرقام منتخب مصر في أفضل مبارياته بعهد كارلوس كيروش المدير الفني:

احصائيات منتخب مصر في المباراة:

ركنيات: 7

محاولات: 20 منهم 6 ناجحة بنسبة 30%

الأهداف المتوقعة: 1.87 هدفًا

خلق الفرص: 17

الاستحواذ: 46%

التمريرات: 454 منهم 358 ناجحة بنسبة 79%

العرضيات: 20 منهم 5 ناجحين بنسبة 25%

المراوغات: 15 منهم 10 ناجحين بنسبة 67%

الفوز بالكرة: 119 مرة

خسارة الكرة: 39 مرة

واستطاع الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمد النني، ومحمد صلاح، تقديم أداء مميز قاد الفراعنة للتفوق على منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى ربع النهائي، فماذا قدم الثلاثي في المباراة؟:

الدفاع - محمد عبد المنعم:

الفوز بالكرة: 17 مرة

تزحلقات ناجحة: 2

اعتراض ناجح: 4

تغطية ناجحة: 11

خسر الكرة: 2

خسر الكرة تحت الضغط: 0

استقبال الكرة: 35 مرة منهم 34 صحيحة بنسبة نجاح 97%

التمريرات: 50 منهم 47 صحيحة بنسبة 94%

الوسط - محمد النني:

أفضل لاعب في المباراة

المحاولات: 1

خلق الفرص: 1

الفوز بالكرة: 16 مرة

تزحلقات ناجحة: 1

اعتراض ناجح: 1

تغطية ناجحة: 14

خسر الكرة: 1

خسر الكرة تحت الضغط: 1

استقبال الكرة: 36 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: عرضية غير ناجحة

التمريرات الطويلة: 3 منهم 1 صحيحة بنسبة 33%

التمريرات القصيرة: 47 منهم 46 صحيحة بنسبة 98%

الهجوم - محمد صلاح:

خلق الفرص: 7

المحاولات: 3 منهم محاولتين ناجحتين

الأهداف المتوقعة: 20. هدفًا

الفوز بالكرة: 6 مرة

اعتراض ناجح: 1

تغطية ناجحة: 5

خسر الكرة: 6

خسر الكرة تحت الضغط: 4

استقبال الكرة: 40 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: 3 منهم 1 ناجحة بنسبة 33%

التمريرات: 40 منهم 30 صحيحة بنسبة 75%

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب المغرب يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.