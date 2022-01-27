"صلاح يتألق وبايلي يهدر".. كيف علقت صحف أوروبا على تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حجز منتخب مصر بطاقة تأهله إلى منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

منتخب مصر قدم مباراة مميزة أمام كوت ديفوار انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي لتحسم ركلات الترجيح تأهل الفراعنة بنتيجة 5-4.

سدد لمنتخب مصر كل من أحمد سيد "زيزو"، عمرو السولية، عمر كمال عبدالواحدن محمد عبدالمنعم ومحمد صلاح، بينما سجل لكوت ديفوار نيكولاس بيبي، إبراهيم سنجاري، ماكسويل كورنيه، ويلفريد زاها، بينما أهدر إريك بايلي.

صحف أوروبا سلطت الضوء على المباراة، خاصة وأنها كانت تضم عدة لاعبين محترفين بين صفوف أنديتها مثل محمد صلاح "ليفربول"، محمد النني "أرسنال"، إريك بايلي "مانشستر يونايتد" ، ويلفريد زاها "كريستال بالاس"، فرنك كيسي "ميلان".. وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

ميرور

"صلاح يسجل وبايلي يهدر"

وقالت الصحيفة: "محمد صلاح يسجل هدف الفوز المصري، بينما أهدر إريك بايلي ركلة ترجيح كلفت ساحل العاج الخروج من كأس الأمم الأفريقية".

وأضافت: "سيتعين على ليفربول الانتظار لفترة أطول من أجل عودة مهاجمه المتألق بعد أن أطاحت مصر بساحل العاج في مباراة دور الـ16".

Givemesport

"صلاح بأعصاب فولاذية"

وأوضحت الصحيفة: " فازت مصر على ساحل العاج بركلات الترجيح".

وأضافت: "كان تبادلًا مثيرًا للأعصاب، كما كان لاعبان من الدوري الإنجليزي الممتاز في قلب الدراما".

وتابعت: "مع زفير كبير وخطى واثقة، ظهر صلاح بأعصاب فولاذية ولم يرتكب نجم ليفربول أي خطأ بإرسال الكرة في شباك حارس المرمى".

فرانس 24

"بقيادة صلاح.. مصر تتغلب على ساحل العاج"

وقالت: "سجل محمد صلاح ركلة الجزاء الحاسمة حيث تغلبت مصر على ساحل العاج بركلات الترجيح لتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية".

وتابعت: "تواصل مصر -صاحبة الرقم القياسي للبطولة سبع مرات- مشوارها بمواجهة المغرب في دور الثمانية في ياوندي يوم الأحد".

دويتشه فيله

"ركلة جزاء صلاح تؤهل مصر"

وقالت الصحيفة: "تعادل الفراعنة بدون أهداف مع أفيال ساحل العاج في دوالا، لكنهم حققوا الفوز بعد ركلات الترجيح".

وتابعت: "لا يزال الأبطال -سبع مرات- في طريقهم لتوسيع سجلهم في الكان".

وواصلت: "حافظ صلاح على أعصابه ليسجل ركلة الترجيح الفائزة في مباراة دور الـ16".

وأكملت: "المباراة كانت معركة بين اثنين من عمالقة كرة القدم الأفريقية، مواجهة كانت مليئة بالإثارة لكنها تفتقر إلى الأهداف".

وأضافت: "خسرت ساحل العاج خدمات لاعب خط الوسط المؤثر فرانك كيسي في وقت مبكر، كما ستفقد مصر حارس المرمى الشناوي بسبب الإصابة، لكن البديل محمد أبو جبل أثبت أنه صاحب يد ثابتة حيث أنقذ ركلة الترجيح التي سددها إريك بايلي ومنح فريقه الأفضلية".

ديلي ميل

"صلاح يبحث عن النجاح مع الفراعنة"

وقالت الصحيفة البريطانية: "كان صلاح قائد الفراعنة مصدر إلهام لليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة ، لكنه لم يتذوق طعم النجاح بعد مع فريقه الوطني".

ونقلت الصحيفة تصريحات صلاح حيث قال: "أريد الفوز بشيء ما مع المنتخب الوطني.. إنها بلدي".

وتابع: "سيكون هذا الكأس مختلفا بالنسبة لي.. وسيكون الأقرب إلى قلبي".

سكاي سبورتس

"صلاح يسجل ركلة جزاء بعد إهدار بايلي"

وقالت الشبكة البريطانية: " سجل محمد صلاح ركلة الترجيح الفائزة لمصر بعد أن أهدر إيريك بايلي لساحل العاج في مباراة ركلات الترجيح المثيرة بعد التعادل السلبي في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية".

وتابعت: " كانت مصر أول من هدد المرمى عندما ارتطمت كرة المهاجم عمر مرموش بالعارضة بتسديدة قوية في الدقيقة 17 ، كما نجح حارس ساحل العاج بدرا سانجار في التصدي لمحاولة صلاح".

جارديان

"ركلة جزاء صلاح هادئة الأعصاب تؤهل مصر"

وأشادت الصحيفة بإدارة كارلوس كيروش مدرب الفراعنة للمباراة، وقالت: " لا يتزعزع ولا ينضب.. يظل كيروش كما كان دائمًا".

ونقلت الصحيفة تصريحات كيروش عقب المباراة، وقال: " الأمر متروك للعمل، لقد استعدينا بشكل جيد للغاية منذ مباراتنا الأخيرة.. كنا الأفضل".