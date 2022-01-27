حسام حسن: صلاح يجب أن يتعذر للجماهير ويعطيهم الحق في التعبير عن حزنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق والمدير الفني للاتحاد السكندري الحالي، أن تصريحات محمد صلاح لاعب الفراعنة قبل مواجهة كوت ديفوار لم تكن في محلها.

وقال حسن في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر": "الجماهير المصرية كانت مستاءة من الأداء في دور المجموعات وكان يجب على صلاح أن يعتذر لهم وأن يعترف بتراجع الأداء ويعد بالرد في الملعب وأن يكون هو وزملائه عند حسن ظن الجميع، ولا يوجه اللوم لهم كما فعل".

وتابع مدرب الاتحاد: "يجب أن يعطي صلاح الجماهير الحق في التعبير عن الغضب والحزن على أداء المنتخب، هو أصبح قدوة ومثل أعلى للجميع، لذلك يجب عليه أن يستعب الجماهير ويثبت لهم نفسه في الملعب كما حدث أمام كوت ديفوار، وأن يزعل على حزنهم ويعدهم بالأفضل".

وعن تصريحات صلاح أنه لا يجب على جماهير الأهلي والزمالك تشجيع لاعيبتهم فقط رد حسام حسن: "الحقيقة أنني لا أرى جماهير الأهلي والزمالك، الجميع وراء المنتخب ولا أحد ينظر لنادي أو لاعب بعينه، صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم ولديه من الخبرات الكبيرة للتعامل مع هذه المواقف، وتصريحاته كانت غير صحيحة، وأحيانًا السكوت أفضل للاعب، يجب عليه التركيز في الملعب فقط".

وتابع مهاجم منتخب مصر السابق: "صلاح يتقبل النقد في انجلترا، وهو يعلم إذا قدم أداء ضعيف في مباراتين متتاليتين، أن الجماهير ستنتقده بشدة، فكيف يرفض النقد ونحن نتحدث عن مصر".