تعرف على قصة اسم جاباسكي مع حارس المنتخب المصري أبو جبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تحول الحارس المصري محمد أبوجبل إلى بطل قومي بين ليلة وضحاها، وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022.



حارس الزمالك المصري بدأ البطولة كخيار ثان بعد محمد الشناوي، لكن الأخير تعرض لإصابة قبل نهاية الوقت الأصلي لمباراة مصر ضد كوت ديفوار، مساء الأربعاء، في دور الـ16.

واضطر المدرب البرتغالي للاستعانة بأبوجبل مع حلول الدقيقة 88، ليحمي عرينه حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني، مما أدى لاحتكام الفريقين لركلات الترجيح.

وتسبب ذلك التصدي في عبور مصر للدور القادم بعد الفوز بنتيجة 5-4، حيث لم يهدر نجوم الفراعنة أي ركلة حتى النهاية.

من هو جاباسكي؟

لم تعتد الأندية المصرية كتابة أسماء لاعبيها على القمصان، وهو ما جعل اسم جاباسكي لا يرقى رواجا في السنوات الماضية، رغم التصاقه بأبوجبل منذ سنوات.

ولعب أبوجبل، الذي حمل ظهر قميصه اسم "جاباسكي" دور البطولة في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لتسديد إيريك بايلي، مدافع كوت ديفوار ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن ظهور أبوجبل مع المنتخب المصري، الذي يلعب بقمصان مدون على ظهرها أسماء اللاعبين، لفت الأنظار إليه، وأصبح رائجا في وسائل الإعلام العالمية باسم "جاباسكي".

ويعود اسم جاباسكي للفترة الأولى لأبوجبل في نادي الزمالك، حيث لعب للفريق بين عامي 2013 و2016 قبل أن يرحل ويعود إليه بعد 3 سنوات.

في تلك الفترة، تدرب أبوجبل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي وجد صعوبة بالغة في نطق اسمه، ليقرر الأخير إيجاد الحل البديل لهذا الاضطراب.

ذلك الحل كان استعانة فيريرا باسم أحد لاعبي كرة السلة في البرتغال يدعى "جاباسكي"، والذي تتشابه أحرف اسمه الأولى مع "جبل"، لمناداة حارس الزمالك به، بحسب تصريحات سابقة لأبوجبل.

ونال الاسم إعجاب الحارس البالغ من العمر 32 عاما، ليقرر وضعه على ظهر قميصه كلما أتيحت له الفرصة، ليذيع صيته عالميا بهذا الاسم البرتغالي.