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الامارات | رونالدو يزور "إكسبو دبي" غداً.. ويشارك في جلسة حوارية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي معرض "إكسبو 2020 دبي" غداً. وعلمت "الإمارات اليوم" أن "الدون" سيشارك في جلسة حوارية تعقد بساحة الوصل في إطار فعاليات أسبوع الصحة واللياقة المقامة المقام حاليا بالمعرض. 

ويُعتبر الأسطورة الكروية رونالدو، الذي أحرز أكثر من 800 هدف للأندية التي لعب لها، ولمنتخب بلاده طوال مسيرته الكروية التي امتدت لـ 20 عاما، الأكثر تسجيلا للأهداف الدولية على الإطلاق، وينظر إليه على نطاق واسع كواحد من أفضل وأعتى لاعبي كرة القدم حاليا.

وتوج رونالدو سابقا بخمس كرات ذهبية، وخمس ألقاب في ، أربعا مع الريال ولقب واحد مع مان يونايتد. 
وقاد اللاعب المخضرم، الذي شارك في أربع بطولات كأس عالم، وخمس بطولات لكأس الأمم الأوروبية "اليورو"، منتخب بلاده البرتغال للفور بلقب بطولة يورو 2016، مسجلا ثلاثة أهداف في تلك البطولة.

ويزور رونالدو حاليا إمارة دبي برفقة زملائه في فريق مانشستر يونايتد ضمن معسكر تدريبي في أجواء منعشة بمناسبة العطلة الشتوية في مباريات الممتاز "البريمير ليغ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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