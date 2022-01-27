الامارات | رونالدو يزور "إكسبو دبي" غداً.. ويشارك في جلسة حوارية

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يزور "إكسبو دبي" غداً.. ويشارك في جلسة حوارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو معرض "إكسبو 2020 دبي" غداً. وعلمت "الإمارات اليوم" أن "الدون" سيشارك في جلسة حوارية تعقد بساحة الوصل في إطار فعاليات أسبوع الصحة واللياقة المقامة المقام حاليا بالمعرض.

ويُعتبر الأسطورة الكروية رونالدو، الذي أحرز أكثر من 800 هدف للأندية التي لعب لها، ولمنتخب بلاده طوال مسيرته الكروية التي امتدت لـ 20 عاما، الأكثر تسجيلا للأهداف الدولية على الإطلاق، وينظر إليه على نطاق واسع كواحد من أفضل وأعتى لاعبي كرة القدم حاليا.

وتوج رونالدو سابقا بخمس كرات ذهبية، وخمس ألقاب في دوري أبطال أوروبا، أربعا مع الريال ولقب واحد مع مان يونايتد.

وقاد اللاعب المخضرم، الذي شارك في أربع بطولات كأس عالم، وخمس بطولات لكأس الأمم الأوروبية "اليورو"، منتخب بلاده البرتغال للفور بلقب بطولة يورو 2016، مسجلا ثلاثة أهداف في تلك البطولة.

ويزور رونالدو حاليا إمارة دبي برفقة زملائه في فريق مانشستر يونايتد ضمن معسكر تدريبي في أجواء منعشة بمناسبة العطلة الشتوية في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

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