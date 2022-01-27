الامارات | ميسي يلتقي أصدقاءه القدامى في برشلونة بمطعم ياباني.. ويرفض دعوة "الخائن" (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يلتقي أصدقاءه القدامى في برشلونة بمطعم ياباني.. ويرفض دعوة "الخائن" (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في زيارة قصيرة برفقة عائلته إلى مدينة برشلونة الإسبانية، حيث دعا بعض أصدقائه القدامى وأفراد من عائلاتهم إلى وجبة عشاء في أحد المطاعم اليابانية الشهيرة في المدينة، وكان لافتا غياب إسم بارز جدا، وعلى علاقة طويلة بميسي، حيث لم يوجه له الدعوة، ويتعلق الأمر بقائد برشلونة الحالي جيرار بيكيه.

وذكرت صحيفة "دياريو سبورت" الكاتالونية أن العشاء كان أيضا للاحتفال بعيد ميلاد تشافي، المدرب الحالي لبرشلونة، وكان بين المدعويين، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وأيضا موظف سابق في نادي برشلونة، بيبي كوستا، لكن الغريب أن بيكيه والذي بدأ مشواره في أكاديمية برشلونة في نفس الوقت الذي انطلق فيه ميسي، تم استبعاده.

وتبين أن السبب هو في اتهام ميسي لبيكيه بـ"خيانته"، والتخلي عنه، حين رفض تخفيض راتبه حتى يتمكن ميسي من البقاء في برشلونة، ولا يرحل إلى سان جرمان، بينما وافق على ذلك بوسكيتس وجوردي ألبا.

وكان الغريب أن بيكيه وافق على تخفيض راتبه مباشرة بعد التأكد من رحيل ميسي رسميا الصيف الماضي، بحسب ما أشارت إلى ذلك الصحيفة. ويضاف إلى هذا تلميحات سابقة لبيكيه ضد ميسي، بأن النادي أكبر من أي لاعب، وأن من يريد البقاء عليه التضحية أيضا. ومنذ رحيل ميسي عن برشلونة لم يجتمع الاثنان في أي حدث، بل حتى الاتصالات بينهما توقفت بحسب الصحيفة.

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