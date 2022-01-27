شاهد.. محمد أبو جبل يحتفل بتأهل المنتخب بصورة مع محمد صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حرص حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل على الاحتفال بفوز منتخب مصر وتأهله على حساب المنتخب الإيفوارى من خلال الصورة المتداولة بشكل كبير بين الجماهير مؤخراً، فور انتهاء اللقاء، حيث ظهر فيها أبو جبل وهو يحمل محمد صلاح.



أبو جبل نشر الصورة عبر حسابه على موقع تويتر، وذلك بعدما تفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وتصدر اسم محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر قائمة التريندات على موقع تويتر مؤخراً، بسبب مساهمته في تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة افريقيا المقامة في الكاميرون، حيث تمكن الحارس البديل من طمأنة كل الجماهير المصرية التي انتابها القلق بمجرد خروج محمد الشناوى بسبب الإصابة، وتمكن من تقديم أداء مميز سواء خلال المباراة في أكثر من لقطة أبرزها التصدي المميز لتسديدة من لاعبى المنتخب الايفوارى.

ثم كلل مجهوده مع المنتخب، عبر صدته التاريخية للاعب فريق مانشستر يونايتد الايفوارى باييه، ليتمكن بذلك المنتخب المصرى من التأهل لدور الثمانية. وكتب المعلق الشهير فارس عوض عبر حسابه على موقع تويتر: "مصر دائما محروسة مبروك".