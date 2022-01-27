تعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تواصلت الأربعاء فعاليات كأس أمم أفريقيا 2022 التي انطلقت في يناير/كانون الثاني الحالي على أن يسدل الستار عليها في فبراير/شباط المقبل.



وكانت بداية كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33 ضعيفة، لكن مع قرب انتهاء دور المجموعات الذي شهد مفاجآتٍ عديدة بدأ النسق في الارتفاع، وتغيرت خارطة المرشحين بعض الشيء.

ودّعت الجزائر التي كانت مرشحة بقوة للقب من الدور الأول، ولحقت بها غانا بعد أن أنهت في قاع مجموعتها، ومع بداية دور الـ16 تألق منتخب تونس وأقصى نيجيريا، لتشتعل باقي المواجهات التالية.

وبعد نهاية الدور الثاني، نتعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 وجدول المباريات.

كان أول المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 هو منتخب بوركينا فاسو، الذي تخطى منتخب الجابون بركلات الترجيح.

في نفس اليوم، أحدث منتخب تونس مفاجأة سارة بالفوز على نيجيريا، ليضرب موعدًا مع المنتخب البوركيني.

لحق بهما منتخب جامبيا بالفوز على غينيا بهدفٍ نظيف، كذلك الكاميرون بفوزها على جزر القمر بهدفين لهدف.

تأهل المنتخب السنغالي بعد الفوز على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين، كما صعد منتخب المغرب بالفوز على مالاوي.

وفي اليوم الأخير من دور الـ16، تأهل منتخب مصر على حساب كوت ديفوار وغينيا الاستوائية على حساب مالي.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022

منتخب بوركينا فاسو

منتخب تونس

منتخب جامبيا

منتخب الكاميرون

منتخب السنغال

منتخب المغرب

منتخب مصر

منتخب غينيا الاستوائية

سيبدأ ربع نهائي كأس أمم أفريقيا يوم السبت 29 يناير، وسينتهي في اليوم التالي مباشرةً. ستقام مباراتان في اليوم الواحد، الأولى في تمام الساعة الخامسة أو السادسة مساءً والثانية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.