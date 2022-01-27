غداً.. كريستيانو رونالدو في إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للحدث أن نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالد سيزور إكسبو 2020 دبي غداً، وأوضحت أن الإعلان عن تفاصيل الزيارة سيتم لاحقاً اليوم حال اكتمال برنامج الزيارة.



وكان رونالدو قد نشر أمس عبر حسابه في "انستغرام" وعبر خاصية "ستوري" صورا له على شواطئ دبي مع تعليق "استمتع بالمنظر.

واستقطب إكسبو 2020 دبي كوكبة من نجوم عالم الرياضة وكرة القدم وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، الذي زار موقع الحدث في شهر ديسمبر الماضي وتوقف عند عدد من مناطق الجذب الرئيسية بالموقع، من بينها جناح الأرجنتين، وجناح دولة الإمارات، وشلالات إكسبو، وساحة الوصل، بالإضافة إلى روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل وريال مدريد.