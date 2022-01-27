تاريخ مواجهات مصر والمغرب.. تفوق لأسود الأطلس على الفراعنة.. وموعد المباراة في دور الثمانية.. والكاف يقرر تغيير المواعيد

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل منتخب مصر إلى مواجهة المغرب في دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا 2021، بعد تجاوز عقبة منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 عن طريق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب في دور الثمانية من أمم أفريقيا، في الساعة الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بعد تعديل الكاف من 6 إلى 5.

يصطدم المنتخب المصري بشقيقه المغربي في دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل، على ملعب أحمدو أهيدجوا بدلا من ملعب الأولميبي بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدم خوض المباراة المقبلة على نفس الملعب الذي شهد وقوع صحايا من جماهير الكاميرون وجزر القمر وإصابة أكثر من 50 مشجعًا.

تاريخ مباريات مصر والمغرب



واستعرص موقع «الوطن سبورت» تاريخ مواجهات مصر والمغرب قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، كالتالي:

- مواجهات مصر والمغرب كانت 27 مرة، حيث نجح المنتخب المغربي في الفوز في 13 مرة ونجح المنتخب المصري في الفوز في 3 مرات، وجاء التعادل بين المنتخبين في 11 مواجهة.

- آخر مواجهة مصيرية جمعت المنتخبين في دور الـ8 بنفس الدور الذي سيتواجه فيه المنتخبان في النسخة الحالية بالكاميرون، حيث نجح المنتخب المصري في الفوز بهدف دون رد عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الإضافي من مباراتهما في أمم أفريقيا 2007.

- المنتخب المصري نجح في تسجيل 14 هدفًا في مرمى أسود الأطلس، في حين نجح المنتخب المغربي في تسجيل 30 هدفا بمرمى الفراعنة.

- حسام حسن هو أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الفراعنة أمام المغرب برصيد 7 مباريات.

6 مباريات بين مصر والمغرب في أمم أفريقيا

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فتواجه المنتخبان في 6 مناسبات، نجح المنتخب في الفوز في مباراتين أعوام 1986 و2017، فيما نجح المنتخب المغربي في الفوز في 3 مناسبات وتعادل المنتخبين في مباراة وحيدة وستكون المواجهة المقبلة السابعة.

- آخر لاعب سجل للمنتخب المصري في مرمى المغرب محمود عبدالمنعم كهربا في دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.



تألق محمد أبو جبل مع منتخب مصر



شهد مبارة مصر وكوت ديفوار تألق محمد أبو جبل حارس الفراعنة الذي دخل بديلا لمحمد الشناوي الذي تعرض للاصابة، وجاء تألق حارس الزمالك بعد أن تصدى لتسديدة قوية حرمت منتخب كوت ديفوار من إحراز هدف التقدم في اللقاء، وواصل أبو جبل التألق بعد أن حفاظ على نظافة شباكه في الوقت الإضافي، وخلال ركلات الترجيح تصدى لركلة ترجيح، كان لها دور حاسم في فوز الفراعنة في النهاية بنتيجة 5-4.

نتائج الفراعنة في مرحلة دور المجموعات



لعب منتخبنا الوطني ثلاث مواجهات في دور المجموعات، خسر في أول لقاء أمام منتخب نيجيريا بهدف صاروخي، وبعدها فاز في آخر مواجهتين الأولي كانت أمام غينيا بيساو والثاني أمام المنتخب السوداني وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة، وتأهل الفراعنة الي الدور ثمن النهائي لتقابل أمام كوت ديفوار اليوم ويحقق رفاق كيروش التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

موعد مباراة مصر المقبلة

وبهذا الفوز الثمين سيخوض منتخبنا الوطني مواجهة نارية أمام نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية من عمر بطولة أمم أفريقيا، وستكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 يناير، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الكاميرون، بعدما أعلن الاتحاد الافريقي تغيير مواعيد مباريات دور ربع ونصف النهائي.

الكاف يقرر تغيير المواعيد

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر منذ قليل عبر بيان رسمي تغيير مواعيد وأماكن 3 مباريات في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على الأراضي الكاميرونية.