تحليل رقمي.. ماذا ينقص منتخب مصر لتسجيل الأهداف في كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل 0-0.

وظهر منتخب مصر بشكل مرضي للجماهير، بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به في دور المجموعات، وقدم الفراعنة مباراة ماراثونية أمام منتخب كوت ديفوار امتدت إلى 120 دقيقة.

ورغم تفوق دفاع منتخب مصر في المباراة، إلا أن الجزء الهجومي مازال يعاني بشكل كبير في التحول وخلق الفرص.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب المغرب يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

ويرصد الخليج 365 ماذا ينقص منتخب مصر لتسجيل الأهداف وتجنب أخطاء المباريات السابقة أمام منتخب المغرب؟:

الاعتماد على الجهة اليسرى:

رغم وجود محمد صلاح نجم ليفربول في الجهة اليمنى لمنتخب مصر، ولكن يعتمد الفراعنة على الجهة اليسرى وهذا ما ظهر أمام منتخب كوت ديفوار.

ووصل عدد محاولات منتخب مصر من الجهة اليسرى في وجود عمر مرموش أول بعد خروجه ونزول محمود حسن تريزيجيه إلى 18 محاولة، وفي المقابل الجهة اليمنى بموجود صلاح لم يقوم المنتخب سوى بـ9 محاولات، أقل بنسبة 50%.

وسط ملعب دفاعي:

رغم نجاح وسط الملعب في الدور الدفاعيي، ولكن يعاني منتخب مصر في الشق الهجومي نظرًا لقلة الحلول الهجومية عند الثلاثي عمرو السولية، محمد النني، وحمدي فتحي، لذلك لم يقوم الفراعنة سوى محاولتين فقط في الوسط طول المباراة.

لذلك يجب وجود لاعب وسط هجومي يمتلك الحلول الهجومية، ليستطيع منتخب مصر التحول من الدفاع للهجوم بسهولة.

الاعتماد على الكرات الطويلة:

مع وجود أزمة في التحول من الدفاع للهجوم، كانت الكرات الطويلة هي الحل عند لاعبي منتخب مصر، حيث وصل عدد الكرات الطويلة إلى 51 تمريرة، ولكن غابت الدقة عنهم حيث كان عدد الكرات الطويلة الناجحة 15، بنسبة 29%,

الجانب البدني:

ظهر منتخب مصر في الشوط الأول أمام منتخب كوت ديفوار بشكل مميز ونجح في تحديد مرمى الأفيال كثيرًا، وكان المنتخب قريب جدًا من تسجيل هدف.

وفي الشوط الثاني وبسبب الجانب البدني تراجع المنتخب بشكل كبير وقلة محاولاته.

الشوط الأول:

الركنيات: 4

المحاولات: 8 منهم 4 ناجحة بنسبة 50%

خلق الفرص: 7

الشوط الثاني:

الركنيات: 1

المحاولات: 6 لا يوجد منهم محاولة ناجحة

خلق الفرص: 4

وبعد أن خاض منتخب مصر 120 دقيقة أمام منتخب كوت ديفوار، ومع حصول منتخب المغرب على يوم راحة إضافي، قد يعاني الفراعنة من الجانب البدني في مباراة ربع النهائي.

احصائيات منتخب مصر في المباراة:

ركنيات: 7

محاولات: 20 منهم 6 ناجحة بنسبة 30%

الأهداف المتوقعة: 1.87 هدفًا

خلق الفرص: 17

الاستحواذ: 46%

التمريرات: 454 منهم 358 ناجحة بنسبة 79%

العرضيات: 20 منهم 5 ناجحين بنسبة 25%

المراوغات: 15 منهم 10 ناجحين بنسبة 67%

الفوز بالكرة: 119 مرة

خسارة الكرة: 39 مرة